Ahsoka, chi sono le Sorelle della Notte di Dathomir nell'universo di Star Wars?

Ahsoka è approdata il 23 agosto 2023 su Disney+ con i primi due episodi della nuova serie TV crossover di The Mandalorian. Lo show porta sul piccolo schermo già volti noti del franchise di Star Wars e mentre sale l'attesa per il cameo di Anakin Skywalker in Ahsoka, un altro personaggio ha svelato la propria storia in Ahsoka.

Stiamo parlando di Morgan Elsbeth, a cui presta il volto Diana Lee Inosanto, già incontrata in The Mandalorian. Fedelissima al Grand'Ammiraglio Thrawn e vecchia spiacevole conoscenza di Ahsoka Tano, che dopo essere stata sconfitta dalla Jedi si dirige verso la prigione della Nuova Repubblica. Proprio nel primo episodio di Ahsoka, Elsbeth sta per essere processata per i suoi crimini quando viene liberata dai mercenari Baylan Skoll e Shin Hati. Una volta evasa, Elsbeth si mette alla ricerca di Thrawn nel secondo episodio svelando la sua particolare discendenza legata alla Sorelle della Notte di Dathomir! Proprio Elsbeth, infatti, come questa congrega di streghe si ricongiunge con la Forza attraverso l'icore spirituale.

Le Sorelle della Notte, originarie del pianeta Dathomir (lo stesso di Darth Maul) hanno abbracciato il Lato Oscuro della Forza e la adoperano malgrado non siano né Sith né Jedi ma il loro particolare uso della magia viene spesso richiesto nei piani dei Sith. La congrega di streghe, però, venne massacrata dopo che Asajj Ventress, potente Sorella della Notte, divenne apprendista del conte Dooku: quando Ventress tornò nel suo pianeta, venne braccata dal Generale Grievous che sterminò le Sorelle della Notte. Con la scoperta che Elsbeth è discendente delle potenti Sorelle della Notte, potrebbe rivelarsi un personaggio davvero temibile.

Le prime due puntate di Ahsoka partono con il botto: potete dare un'occhiata alla nostra recensione dei primi episodi di Ahsoka.