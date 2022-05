Ahsoka: ciak, si gira! Partono ufficialmente le riprese della serie Star Wars

Come anticipato già qualche mese fa dalle prime indiscrezioni sulle riprese di Ahsoka, la produzione della nuova serie Star Wars ha preso ufficialmente il via! Con un post sui suoi canali social, Lucasfilm ha annunciato l'inizio delle riprese di Star Wars: Ahsoka.

Nel post che potete vedere a fine articolo, Lucasfilm annuncia il via alla produzione della nuova serie Star Wars che vedrà protagonista Ahsoka Tano, nuovamente interpretata da Rosario Dawson. L'attrice torna a interpretare in live action il personaggio già apparso nelle serie di animazione di Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels, dopo averlo portato sullo schermo in The Mandalorian.

Dopo il recente ingresso nel cast di Mary Elizabeth Winstead e dell'attore di Vikings Ray Stevenson, la serie che sbarcherà in streaming su Disney+ ha recentemente trovato anche il suo regista: sembra infatti che Peter Ramsey dirigerà Ahsoka o almeno un episodio della serie della quale non è ancora noto il numero complessivo di puntate.

Stando alle poche informazioni rese note finora sulla nuova serie Star Wars, sappiamo che si tratta di una serie spin-off ambientata nella stessa linea temporale di The Mandalorian. In questa nuova produzione Ahsoka Tano, un tempo Padawan di Anakin Skywalker, nonché celebre eroina delle Guerre dei Cloni, è diventata ormai una leader affidabile e matura. Il suo destino, però, l'ha condotta su un percorso diverso da quello dei Jedi: Ahsoka è alla ricerca del malvagio Grand’ammiraglio Thrawn nella speranza di localizzare il disperso Ezra Bridger, il giovane Jedi scomparso con lui molti anni fa.

Sebbene non sia ancora stata annunciata una data d'uscita per Star Wars: Ahsoka, sappiamo che la serie dovrebbe arrivare nel corso del 2023 in streaming su Disney+.