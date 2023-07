Ahsoka, dove si colloca la serie Star Wars? Risponde Natasha Liu Bordizzo

Manca sempre meno al debutto di Star Wars: Ahsoka su Disney+, nonostante molti fan continuino a chiedersi quale sia la cronologia temporale della serie. Al riguardo, Natasha Liu Bordizzo, interprete di Sabine Wren, ha approfittato di una recente intervista per confermare la collocazione di Ahsoka rispetto agli altri show.

"Non è difficile sentirsi parte di qualcosa di più grande" ha dichiarato. "Ahsoka segue la stessa linea temporale della terza stagione di The Mandalorian, perciò gli spettacoli sono tutti collegati. Ci sono talmente tanti parallelismi!".

In un'altra occasione, lo showrunner Dave Filoni ha parlato dell'ecosistema narrativo in fase di sviluppo. "È un modo interessante di analizzare la questione" ha affermato. "Abbiamo lavorato prima a The Mandalorian, poi ad Ahsoka, poi con Jon Watts è arrivato anche Skeleton Crew. Insomma, si tratta di un intero periodo di tempo che è post-Ritorno dello Jedi. Invece il periodo che precede Il Risveglio della Forza è di circa 30 anni. Quando guardi la trilogia originale, riscontri un periodo di tempo molto meno significativo rispetto a quei tre film. Insomma: lentamente, stiamo contruendo un ecosistema di personaggi, politica ed eventi post-Ritorno dello Jedi. E può espandersi o meno via via che aggiungiamo nuovi show e nuovi personaggi". In un'altra occasione, Dave Filoni era pronto al live-action de Il Risveglio della Forza

Ahsoka è una serie televisiva ideata da Jon Favreu e Dave Filoni, ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian e incentrata sulla celebre ex padawan Jedi, nonché apprendista di Anakin Skywalker. A interpretare la protagonista sarà Rosario Dawson, ricordata anche per Daredevil, Jessica Jones, Briarpatch e Young Rock.

La serie debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023. A proposito, cosa ci fa l'inquisitore Sith in Ahsoka?