Ahsoka: come cambieranno i personaggi che abbiamo conosciuto in Star Wars Rebels?

L’attesa per la nuova serie live-action Ahsoka sta per terminare e i fan non vedono l’ora di poter incontrare di nuovo i personaggi che hanno conosciuto in Star Wars Rebels. Da quello che si è già potuto intuire, però, ci saranno alcune differenze tra la caratterizzazione dei personaggi della serie animata e quella del nuovo prodotto di Star Wars.

Abbiamo già dato un’occhiata approfondita a quando Ahsoka sarà ambientata nella timeline di Star Wars e, avvicinandoci al giorno del lancio su Disney+ non possiamo che approfondire ulteriormente le tematiche relative al nuovo show di Jon Favreau e Dave Filoni.

Una delle questioni più curiose in tal senso, riguarda le differenze nel modo di rappresentare alcuni personaggi che abbiamo già incontrato in Star Wars Rebels e che torneranno in Ahsoka.

Sono piccoli particolari che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno nulla a che vedere con la trama, ma siamo sicuri che i fan più appassionati noteranno le differenze.

Innanzitutto la questione capelli: dalle prime immagini, e in alcuni casi dai primi prodotti di merchandise, abbiamo potuto capire che le chiome colorate di Rebels lasceranno spesso spazio a colori meno sgargianti e forse più adatti a una rappresentazione con attori in carne e ossa. Sarà il caso di Sabine Wren, Thrawn e Jacen Syndulla, tutti e tre ritratti con capelli più sobri rispetto alle controparti animate.

Quindi i costumi: se il cappello e gli occhiali di Hera saranno differenti ma piuttosto simili a quelli originali, la principale differenza che abbiamo già potuto scoprire nella rappresentazione del personaggio riguarda il giacchetto da pilota indossato nella serie tv e che non si è mai visto nel cartone. Differenze meno sostanziali nell’armatura indossata da Sabine Wren, che, comunque, appare diversa rispetto a quella dell’ultima scena di Star Wars Rebels.

Ancora più evidente è la differenza tra la tunica indossata da Ahsoka durante l’epilogo di Revels e quella indossata da Rosario Dawson e dal suo personaggio nel nuovo live-action.

In attesa di capire se ci saranno altre differenze, magari strutturali e più inerenti la storia dei personaggi, tra le due opere, vi lasciamo al secondo trailer di Ahsoka.