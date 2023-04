Ahsoka, come si è evoluta la storia della protagonista? Parla Rosario Dawson

E' in corso la Star Wars Celebration 2023, e tra i nuovi progetti annunciati è arrivato anche il teaser della serie con Rosario Dawson: Ahsoka.

Quest'ultima, nonché interprete della protagonista dello show, ha parlato in un'intervista per Comicbook.com (nostra fonte) dell'evoluzione del suo personaggio, ma soprattutto a che punto si trova nella sua storia:

"Quello che stiamo ottenendo da questo è, sai, c'è stata un'idea di lunga data che forse il Grand'ammiraglio Thrawn è morto e che la minaccia è finita e che siamo andati avanti con successo, sai, e che davvero l'unica difficoltà è il fatto che abbiamo dovuto perdere Ezra nel processo", ha esordito.

"Ma, sai, penso che sia quello di cui ci occupiamo molto in questo trailer. E lei sta parlando con la mamma, sai che ci sono state voci che c'è stata questa idea e la continuazione, non solo dai ribelli ma da tutti questi altri luoghi in cui, sai, c'è bisogno di rimanere vigili; c'è ancora una minaccia che è là fuori. E sono finalmente felice che possiamo dirlo ad alta voce perché le persone me lo chiedono, e io dico tipo "Sto cercando questo personaggio", ma ora che l'abbiamo visto, ci rendiamo conto che è decisamente vivo e vegeto, e quindi, sai, la minaccia è molto reale, e dobbiamo tornare di nuovo insieme per affrontarlo", ha concluso.

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al teaser trailer di Ahsoka, correte a vederlo!