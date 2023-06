Ahsoka, confermata la data d'uscita della serie con Rosario Dawson!

Siamo orfani di Star Wars da troppi mesi per non cominciare a sentirne la mancanza: il tempo di tornare a partire per la galassia lontana lontana è però vicino, con l'Ahsoka Tano di Rosario Dawson che è già saltata nell'iperspazio per giungere a noi in tempi decisamente brevi e accompagnarci durante gli ultimi scorci d'estate.

La finestra di lancio di Ahsoka ci era in effetti stata anticipata durante lo scorso Star Wars Celebration, con il teaser della serie che ne aveva pronosticato l'uscita per il prossimo agosto: solo ora, però, una data ufficiale è stata finalmente diffusa dalla produzione, per la gioia di tutti coloro che non vedono l'ora di immergersi nuovamente in un universo fatto di spade laser e rimasugli imperiali.

Mentre alcune nuove immagini di Ahsoka ci mostrano il personaggio di Mary Elizabeth Winstead, dunque, ecco il comunicato ufficiale: la serie con Rosario Dawson farà il suo esordio su Disney+ il prossimo 23 agosto, accompagnandoci di lì in poi di settimana in settimana con un nuovo episodio, come ormai tradizione per gli show pensati per la piattaforma di Topolino.

Il gran giorno si avvicina, dunque: quali sono le vostre aspettative? Temete la delusione o siete sicuri che la nostra jedi saprà fare il suo dovere? Diteci la vostra nei commenti! Lars Mikkelsen, intanto, ha parlato dei cambiamenti apportati al suo Thrawn in Ahsoka.