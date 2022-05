Ahsoka, confermata la finestra di lancio della serie Disney+ con Rosario Dawson

Per i fan di Star Wars maggio 2022 è tempo di festeggiamenti, e non solo perché nelle prossime ore la serie su Obi-Wan Kenobi arriverà su Disney+. Maggio = Star Wars Celebration = grandi annunci, e tra questi vi è anche la conferma della finestra di lancio di Ahsoka su Disney+.

Che bel momento per essere dei fan di Star Wars!

Non che ce ne siano di brutti, ma con la grande produzione di contenuti a tema degli ultimi anni e gli illustri ritorni che stiamo vedendo e continueremo a vedere grazie soprattutto a Disney+, come si fa a non essere pieni di entusiasmo?

E questo entusiasmo non è derivato solo dal primo trailer di Andor o dall'annuncio di una nuova serie con Jude Law, ma anche dall'annunciato ritorno di The Mandalorian 3 il prossimo febbraio, e ora anche del debutto dello show di Rosario Dawson.

È stato infatti confermato da Lucasfilm in sede di Celebration che Ahsoka approderà su Disney+ nel 2023.

Purtroppo, questa volta l'annuncio non è stato accompagnato da alcun trailer o filmato proveniente dallo show, ma è stato mostrato un video pre-registrato di Rosario Dawson in costume di scena che anticipava una sua possibile partecipazione futura alla Star Wars Celebration.

E voi, quanto attendete Ahsoka? Fateci sapere nei commenti.