Ahsoka ha confermato uno dei passaggi più controversi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

È arrivato oggi il terzo episodio di Ahsoka. Nonostante molti fan si stiano lamentando di un difetto dell'episodio (la breve durata), ad attirare l'attenzione di tutti è la conferma di una delle teorie più controverse di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Attenzione, seguono spoiler sulla serie.

La grande conferma riguarda l'accesso alla Forza: questa infatti non sarebbe solo appannaggio dei Jedi, ma di tutti. Tutti coloro che però abbiano la sensibilità, il giusto allenamento per usarla. Insomma, la Forza richiede comunque dei requisiti, ma non restringe il suo campo ai Jedi.

A fornire l'occasione di conferma di tale teoria è la novità intorno al personaggio di Sabine Wren: quest'ultima infatti sembrava inizialmente lontana anni luce da poter effettivamente accedere alla Forza e utilizzarla. La Wren aveva difficoltà con la Forza a causa delle sua nascita a Mandalore.

Ora invece si scopre che è stata allenata da Ahsoka per diventare un Jedi padawan. La notizia ha sconvolto i fan, che non si aspettavano assolutamente un twist così importante.

Cosa ne pensate di questa conferma? Sospettavate che la Forza potesse essere utilizzata da tutti? Oppure non ve lo aspettavate?

