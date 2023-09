Ahsoka, che cos'è il Mondo tra i Mondi e perché è così importante?

Sapevamo che Ahsoka ci avrebbe offerto più di ogni altra serie Star Wars collegamenti a iosa con show animati come Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels, ed in effetti non siamo stati smentiti. Il quinto episodio della serie con Rosario Dawson ha rappresentato in tal senso l'apice dell'operazione, ed il motivo è presto detto.

L'episodio che ha fatto il suo esordio durante la giornata di ieri ci ha infatti mostrato il tanto atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader dopo la deludente esperienza in Obi-Wan Kenobi: stavolta il nostro jedi caduto è apparso alla protagonista in una dimensione parallela/onirica conosciuta come il Mondo tra i Mondi.

Non si tratta di una novità per chi ha familiarità con Star Wars: Rebels: nella serie animata ideata da Dave Filoni avevamo infatti visto Ezra Bridger salvare Ahsoka dal potenzialmente letale scontro con il suo ex-maestro proprio servendosi di questa dimensione che permette di fondere il tempo e lo spazio, consentendo a chi vi si introduce di interagire letteralmente con qualsiasi istante della storia (la stessa Ahsoka, infatti, si trova a visitare alcuni momenti chiave del suo passato).

Occhio, però, a confondere il Mondo tra i Mondi per una macchina del tempo: nell'universo di Star Wars lo scorrere del tempo non può infatti essere modificato! Resta infine poco chiara la via per accedervi: se uno dei modi è sicuramente rappresentato dal mosaico delle divinità di Mortis, infatti, Ahsoka sembra entrarvi grazie a un'esperienza pre-morte. Vedremo se riceveremo chiarimenti in tal senso! Dimensioni parallele a parte, comunque, scopriamo anche che significato ha l'abito di Ahsoka nel quinto episodio.