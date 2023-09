Ahsoka, cosa accadrà nel finale della serie di Star Wars?

Il gran finale della prima stagione di Ahsoka è ormai alle porte: la serie che ci ha permesso di innamorarci nuovamente di Star Wars dopo un po' di passi falsi (vero, Obi-Wan Kenobi?) dovrà ovviamente assicurarci una conclusione degna di quanto abbiamo visto finora, e i fan hanno già partorito alcune teorie al riguardo.

Più che teorie, si parla in realtà di aspettative più che comprensibili visti gli eventi ai quali abbiamo assistito nel corso di questa stagione: la prima domanda riguarda ovviamente Baylan Skoll, con il quale si consumerà presumibilmente il grande scontro che immaginiamo chiuderà il racconto di questa parte delle avventure del personaggio di Rosario Dawson.

Skoll si è distinto finora per essere ben più di un semplice alleato di Thrawn, e merita dunque uno scontro che gli renda giustizia e che, magari, faccia chiarezza su un suo possibile ruolo nella nascita del Primo Ordine: sappiamo, infatti, che l'intenzione di Skoll è quella di dare alla galassia un nuovo inizio distruggendo allo stesso tempo jedi e sith, ma sappiamo bene come le cose siano destinate a non andare in questo modo. Che ci sia il suo zampino dietro?

Il probabile scontro con Skoll ci spinge inoltre a porci un'altra domanda: e se Ahsoka morisse? Di lei, in effetti, non abbiamo notizie nel corso della trilogia sequel, e vista la natura del personaggio la cosa è decisamente strana! Certo, qualora dovesse accadere ci aspettiamo che le venga concessa quell'uscita di scena epica ed eroica che pensiamo la nostra si sia ampiamente guadagnata.

Va inoltre capito come verrà momentaneamente liquidato Thrawn: al momento l'ammiraglio sembra un personaggio troppo al di là delle potenzialità della sola Ahsoka, per cui immaginiamo che a lui verrà riservata un'uscita di scena che faccia da preambolo a un suo ritorno in futuro, magari per essere sconfitto da un team-up tra i grandi protagonisti di questo segmento della timeline (qualcuno ha detto Din Djiarin e Grogu?).

E voi, cosa pensate che vedremo in questo season finale? Diteci la vostra nei commenti! Teorie a parte, intanto, ecco quanto dovrebbe durare l'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka.