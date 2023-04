Ahsoka, cosa fare mentre si aspetta la serie? Ecco i consigli di Mary Elizabeth Winstead

La i>Star Wars Celebration 2023 ha annunciato una lista di serie, tra cui anche quella con Rosario Dawson e Mary Elizabeth Winstead: Ahsoka.

Ma nell'attesa dello show, quest'ultima ha insistito sulla visione di una serie in particolare:

“Direi di non tornare nemmeno a Rebels ma a The Bad Batch, iniziando da quello. Voglio dire, per me è stato fantastico vederla da bambina, perché in qualsiasi momento, come attore, se riesci a capire cosa ha passato il tuo personaggio da bambino è così determinante per capire chi è come persona. Quindi è stato davvero fantastico per me vedere quella gioia infantile in lei e il suo desiderio di farlo", ha affermato durante una recente intervista per Collider. Si tratta dunque di The Bad Batch che quest'anno è arrivata alla sua seconda stagione.

Nel frattempo Mary Elizabeth Winstead ha parlato del futuro del suo personaggio di Ahsoka: Hera: "Quando la troviamo, è un generale ed è diventata una specie di leggenda solo per tutto il lavoro che ha svolto combattendo per conto della Ribellione. È ancora la figura materna che è sempre stata, ma penso che stia portando il peso del suo passato con tutto ciò che l'abbiamo vista affrontare in Rebels. Ne è influenzata in vari modi, ma è ea che le persone ameranno", ha affermato l'attrice.

