Ahsoka: cosa ci fa un Inquisitore Sith nelle nuove immagini dal set?

Ahsoka/b> uscirà sulla piattaforma di streaming della Disney il 23 agosto 2023 portando ancora una volta sul piccolo schermo le avventure dell’universo di Star Wars. Nuove foto dal set ci mostrano la protagonista alle prese con un nemico inaspettato.

Dopo aver condiviso con voi il nuovo e bellissimo trailer di Ahsoka, vi riportiamo nuove foto che giungono dal set del live-action dedicato al mondo creato da George Lucas.

Empire Magazine ha pubblicato uno speciale sulla serie di Dave Filoni rilasciando immagini dal set e dal dietro le quinte dello show targato Disney+: sebbene alcune fossero già state diffuse, la nostra attenzione si è soffermata su una in particolare che vede la protagonista della serie intenta in una battaglia contro un attore in una tuta da motion-capture e un Inquisitore Sith.

Mentre è probabile che lo stunt-man non diventerà altro che un droide grazie ai lavori di post-produzione, ci domandiamo cosa ci faccia un Inquisitore Sith in un momento della timeline di Star Wars in cui l’Impero è ormai caduto.

I vestiti indossati dall'eroina nella scena ci fanno infatti propendere per un momento ambientato nel presente della serie piuttosto che durante un eventuale flashback, mettendoci di fronte al dubbio che gli Inquisitori abbiano continuato la propria missione anche una volta finito il tempo dell'Impero.

Vi lasciamo in calce all’articolo tutte le immagini dello speciale di Empire, ricordandovi che il nuovo show vedrà protagonista Rosario Dawson che sarà affiancata da un nutrito cast di attori e personaggi che aiuterà a raccontare le vicende di Ahsoka Tano in un momento in cui una nuova e terribile minaccia si sta per abbattere sulla galassia.

In attesa di poter finalmente vedere Ahsoka in streaming, vi lasciamo a tutte le novità Star Wars annunciate durante la Star Wars celebration 2023.