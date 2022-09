Ahsoka, al D23 le prime immagini della serie Star Wars

Le riprese di Ahsoka stanno per volgere al termine, si concluderanno infatti il prossimo autunno come dichiarato da Rosario Dawson e ora, al D23 abbiamo avuto di vedere delle nuove immagini dedicate ai protagonisti di questo attesissimo show.

Come potete vedere dalle immagini riportate in calce alla notizia, grazie alla convention biennale del fanclub Disney possiamo dare un primo sguardo all'amatissima Sabina Wren che sarà interpretata da Natasha Liu Bordizzo.



Apparsa già in una serie animata di grande successo come Star Wars Rebels, Sabine è conosciuta come una giovane guerriera mandaloriana che ha una grandissima propensione per le armi e gli esplosivi in generale, pur avendo deciso di lasciare l’accademia imperiale. Questa combattente potrebbe non essere l'unico personaggio a fare il suo debutto in live-action. Nello show con Rosario Dawson se ne attendono infatti molti altri come ad esempio Ezra Bridger.



Nel frattempo, stando alle dichiarazioni rilasciate su Ahsoka possiamo già immaginare cosa aspettarci da questo personaggio. Sarà una storia di crescita e vedremo questa adolescente forte e grintosa maturare ulteriormente, fino a diventare una delle combattenti più potenti della sua generazione.



Quali sono le vostre aspettative su questa serie? Come sempre, fateci conoscere la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.