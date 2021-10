Ahsoka, Darth Vader è già arrivato in questo strepitoso poster fan made

La notizia della settimana per i fan di Star Wars è il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker nella nuova serie Ahsoka. Rivedremo dunque Darth Vader, oltre che in Obi-Wan Kenobi, anche nello show dedicato alla protagonista di The Clone Wars e Rebels. Ci si chiede già cosa bisogna aspettarsi dai nuovi episodi su Disney+.

Su Instagram il celebre artista Bosslogic non ha perso tempo e ha già realizzato una sua personale versione della locandina di Star Wars: Ahsoka, in cui spicca Anakin Skywalker con l'iconico casco nero di Darth Vader. Il poster è visibile anche in calce alla notizia.

Hayden Christensen, intanto, ha già ricevuto il benvenuto di Rosario Dawson, l'interprete di Ahsoka Tano in versione live-action vista anche nella seconda stagione di The Mandalorian. A quanto pare, la nuova serie Star Wars sarà ambientata cinque anni dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi. L'ultima volta che Ahsoka e Darth Vader si sono incontrati, in Star Wars: Rebels, si sono sfidati a duello. Dal momento che il villain muore alla fine dell'Episodio VI, sembra probabile che il personaggio di Hayden Christensen apparirà in flashbak e ricordi, o come Fantasma della Forza. E chissà che questo non porti anche a un'apparizione di Ewan McGregor anche nei panni di Obi-Wan Kenobi.

Il franchise di Star Wars, intanto, proseguirà con l'uscita a dicembre dell'attesissima serie The Book of Boba Fett.