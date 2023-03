Ahsoka, Dave Filoni anticipa: 'Un personaggio delle serie animate avrà più spazio'

Il boom delle serie TV ambientate nell'universo di Star Wars ha dato a Dave Filoni la chance di creare l'ambiente perfetto per la rinascita in versione live-action di alcuni personaggi apprezzati in serie animate come Star Wars: The Clone Wars o Star Wars Rebels. Prevedibilmente, dunque, anche Ahsoka non sarà da meno.

Dopo essersi detto abbastanza ottimista in vista della serie con Rosario Dawson, Dave Filoni ha infatti anticipato che uno dei personaggi già visti nelle serie animate del franchise troverà un po' più di spazio nel nuovo show Disney+, senza ovviamente regalarci indizi relativi al nome del diretto interessato.

"Alla fine penso di poter essere davvero soddisfatto di quelli che sono già apparsi. In Ahsoka potrebbero essercene altri così come potrebbero non esserci, questa è roba vostra. Dal momento in cui la cosa vi entusiasma io vi dirò solo che uno di loro potrà avere un po' più di spazio, il che d'altronde ha perfettamente senso. Lo sapete, li ho scritti io, non potete cogliermi in fallo su questo" sono state le parole di Filoni.

A chi pensate possa riferirsi il buon Dave? Diteci la vostra nei commenti! Graditi ritorni a parte, comunque, nei giorni scorsi sono finalmente trapelate alcune voci circa la data d'uscita di Ahsoka.