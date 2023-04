Ahsoka, Dave Filoni sul casting di Thrawn: 'C'è sempre qualcuno che si distingue'

Con l'annuale Star Wars Celebration sono arrivate tantissime novità su serie e film in arrivo. Si è fatto particolarmente notare il nuovo trailer di Ahsoka, che svelato per pochissimi istanti la presenza di un iconico villain particolarmente conosciuto da coloro che amano le serie d'animazione.

Si parla, ovviamente, del grande ammiraglio Thrawn, tra i cattivi più iconici dell'universo di Guerre Stellari. Il personaggio viene mostrato di spalle non svelando l'attore che lo interpreterà. Un logico modo per aumentare l'hype dei fan e tenerli incollati al progetto in attesa di nuovi aggiornamenti. Thrawn viene presentato per la prima volta in Star Wars: Rebels portando addirittura alla realizzazione di un romanzo appartenente al canone a lui dedicato.

Il regista di The Mandalorian Rick Famuyiwa ha commentato l'ingresso di Thrawn nei live action di Star Wars anticipando l'enorme potenziale che il personaggio può avere sul piccolo e sul grande schermo. Dave Filoni ha parlato del lungo processo decisionale che ha portato alla scelta dell'attore perfetto per interpretare un villain così importante. "Tutto quello che posso dire è che ho chiesto Kathy (Kennedy) di questo, 'Come fai a sapere quando hai trovato la persona giusta per la parte?' e lei mi ha guardato e ha detto: 'Dave, lo sai e basta.' (...) C'è sempre una persona che si distingue" ha detto.

"Jon e io non lo facciamo insieme, lo facciamo separatamente. Ci piace farlo perché ci piace vedere se arriviamo con la stessa persona. Abbiamo un incredibile record di accuratezza insieme" ha scherzato il regista. Nel frattempo, durante la Star Wars Celebration è stata svelata la data d'uscita della seconda stagione di Andor. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!