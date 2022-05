Ahsoka, Dave Filoni:'Jon Favreau ha migliorato il modo in cui scrivo'

In una recente intervista con Vanity Fair, Dave Filoni ha raccontato in che modo Jon Favreau abbia influenzato la realizzazione della prossima serie Disney+, Ahsoka. Filoni ha sottolineato la tentacolare trama che ha dovuto scrivere per creare i vari episodi dello show, con protagonista Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka.

"Ho grafici vari con i quali lavoro e collego tutto, come ho sempre fatto. Favreau è fantastico perché ha davvero migliorato il modo in cui scrivo. È in grado di sottolineare le cose da una prospettiva che non sia troppo infestata dalla storia di Ahsoka e in ogni piccolo dettaglio dell'animazione. Ho bisogno di quel punto di vista" ha dichiarato Filoni. Rosario Dawson è la protagonista di Ahsoka e ciò ha contribuito a tranquillizzare il creatore dello show.



Nella stessa intervista infatti Filoni ha parlato delle preoccupazioni che riguardano la rappresentazione di uno Jedi così iconico come Ahsoka:"Ha queste strane code e corna. Sembra fantastica nell'animazione, ma all'improvviso la stai rendendo un personaggio principale ed è un grande punto interrogativo". Preoccupazioni cessate quando Rosario Dawson si è presentata sul set della serie.



"Non appena si è presentata sul set in costume era il personaggio. Ho avuto questo tremendo senso di sollievo del tipo 'Ok, ora non devo preoccuparmi. Ahsoka sarà Ahsoka, mi concentrerò su tutto il resto e la consiglierò quando ne avrà bisogno'. Ma lei lo comprende davvero" ha concluso Filoni.



Ahsoka è stata co-creata da Dave Filoni insieme a George Lucas ed è apparsa per la prima volta in The Clone Wars, diventando rapidamente uno dei personaggi preferiti dai fan di Star Wars.

Anche Mary Elizabeth Winstead sarà in Ahsoka, come ha confermato il suo partner Ewan McGregor.