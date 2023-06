Ahsoka, Dave Filoni: 'Mi preparo al live-action dal Risveglio della Forza'

Ahsoka ha una data d'uscita e pian piano che si avvicina agosto 2023, emergono sempre più retroscena sui progetti che Dave Filoni aveva fin dal principio per l'ex allieva Padawan di Anakin Skywalker.

Ahsoka Tano è uno dei personaggi nell'Universo di Star Wars a intraprendere un percorso evolutivo sorprendente. Seppur più marginale rispetto alla trama centrale sia in La Guerra dei Cloni che in Rebels, per la sua prima avventura da solista era necessario fare un ulteriore passo in avanti sia per Ahsoka che per il suo creatore Dave Filoni: "Anche nel momento in cui ho fatto l'epilogo di Rebels, ho pensato: 'Se vado avanti con questo, questo deve essere impegnativo in un altro modo' - ha detto Filoni a Empire Magazine - e la sfida sarebbe stata live-action. Volevo esplorare nuovi territori con Ahsoka, ma volevo farci qualcosa di nuovo? Kathy Kennedy sapeva del mio interesse per l'azione dal vivo e stava cercando un modo per farmi fare quel salto. Quindi mi portava sul set, perché non ero affatto preparato, e mi sedevo lì e guardavo JJ Abrams, in Il Risveglio della Forza, Rian Johnson, in Gli Ultimi Jedi e Gareth Edwards in Rogue One".

Neanche The Mandalorian, di cui Filoni è co-creatore con Jon Favreau, è riuscito a far distogliere l'attenzione di Dave Filoni da Ahsoka. Insomma, potremmo dire che sappiamo già chi sceglierebbe il regista tra Mando e Ahsoka Tano: "Ho dovuto tuffarmi nella creazione di Mando, ma ho sempre avuto un occhio secondario su questo - ha spiegato Dave Filoni - Jon sapeva quando stavamo sviluppando Mando che Ahsoka era nella mia mente, che avevo intenzione di creare un live-action, quindi lui e io abbiamo iniziato a discutere di Rosario Dawson nella prima stagione. Ho pensato che sarebbe stata la persona giusta per interpretare Ahsoka" e il resto è storia.

Nell'attesa del 23 agosto, potete recuperare l'emozionante nuovo trailer di Ahsoka!