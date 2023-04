Ahsoka, David Tennant tornerà nell'universo di Star Wars

Star Wars Celebration 2023 ha svelato un clamoroso ritorno in The Mandalorian, ma le sorprese non finiscono qui: rivedremo anche David Tennant, conosciuto per aver doppiato il droide Huyang in Star Wars: The Clone Wars.

In particolare, interpreterà lo stesso personaggio in Ahsoka, live-action incentrato sulla celebre Jedi di razza togruta e in arrivo su Disney Plus nell'agosto 2023. "Forse è il momento di rincominciare tutto da capo" afferma Huyang al termine del trailer ufficiale, e la consapevolezza che a doppiarlo sarà Tennant spinge lo spettatore ad attribuire a quella semplice frase un significato ben più profondo.

Classe '71, David Tennant (nato David John McDonald) ha doppiato svariati prodotti di animazione, come Dragons, Ferdinand e Final Space, a cui si aggiungono i videogiochi Just Cause 3 e Call of Duty. La performance eccezionale in Star Wars: The Clone Wars gli ha perfino garantito un Emmy Awards nel 2013. Viene inoltre ricordato per aver rivestito i panni di Barty Crouch Junior in Harry Potter e il calice di fuoco, mentre in ambito televisivo i suoi ruoli sono decisamente più iconici: basti pensare a Doctor Who (Decimo e Quattordicesimo Dottore), Jessica Jones (Kilgrave) e Good Omens (Crowley). A proposito, sapevate che il ritorno di David Tennant in Doctor Who è stato influenzato dall'acquisto Disney?

Quanto a Huyang, è un droide che ha servito l'Ordine dei Jedi come architetto di spade laser, assistendo i membri del Lato Chiaro della Forza nella creazione delle armi da oltre mille generazioni. Il suo debutte coincide con l'episodio 07x04 di Star Wars: The Clone Wars, in onda il 10 novembre 2012. Non ci resta che scoprire quale sarà il suo ruolo nel live-action di prossima pubblicazione.