Ahsoka, il defunto Ray Stevenson racconta la sua incredibile esperienza con Star Wars

Ray Stevenson è morto improvvisamente a Ischia all'età di 59 anni. Considerando la sua imminente comparsa in Star Wars: Ahsoka, l'interprete del misterioso Baylan Skoll aveva commentato in precedenza l'incredibile esperienza sul set della serie Disney+. Riportiamo le sue parole per omaggiare la carriera di un attore straordinario.

"Una delle cose più travolgente della mia partecipazione" ha dichiarato, "sono stati i costumi, delle vere opere d'arte. Per non parlare delle scenografie. Ti ritrovi a pensare: chi ha progettato tutto questo? E poi osservi gli elaborati set che ti circondano: il lavoro tecnico e creativo ti fa rimanere a bocca aperta".

Ha inoltre aggiunto: "In generale, mi ha sorpreso l'enorme umiltà che riguardava tanto i piani alti quanto ogni singolo dipartimento – le ore impiegate, la qualità del lavoro, – perciò non vedi l'ora di tornare sul set e scoprire cosa sarà rivelato durante quel giorno". Altrettanto entusiasmante è stato entrare nella parte. "Ti addestrano per il personaggio, con tutta la squadra degli stuntman che ne deriva. Le loro sequenze di combattimento sono una vera fonte di ispirazione".

Ray Stevenson viene ricordato principalmente per aver interpretato Tito Pullio in Roma e Franck Castle in Punisher - Zona di Guerra, ma non mancano le sue partecipazioni nel Marvel Cinematic Universe (Thor, Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok) oltre in serie di grande successo, quali Dexter, Black Sails e Vikings. Al momento della scomparsa stava girando Cassino a Ischia, diretto da Frank Ciota.

L'illustre carriera dell'attore viene ricordata anche dal tributo dei Marvel Studios a Ray Stevenson.