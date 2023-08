Ahsoka, i dettagli che non avete notato nell'episodio 3

Ahsoka sta ormai entrando nel vivo, permettendoci di viaggiare in giro per la galassia in compagnia di uno dei personaggi più amati della lore starwarsiana e, di conseguenza, regalandoci più di un riferimento ad elementi appartenenti ai film e alle serie che già hanno fatto parte della saga: cos'abbiamo visto, dunque, in questo terzo episodio?

La serie che dovrebbe introdurre l'Ezra Bridger live-action ci ha regalato più di uno spunto in tal senso: prendiamo ad esempio l'allenamento in stile giapponese di Sabine Wren, chiaro riferimento a quell'ispirazione nipponica che aveva giocato un ruolo fondamentale nella genesi della saga nella mente di George Lucas.

Non possiamo, inoltre, non porre l'accento su alcune comparse: in questo nuovo episodio abbiamo visto per la prima volta la versione live-action del figlio di Sabine, Jacen, ma anche due vecchie conoscenze come Mon Mothma (apparsa già in una scena tagliata di Star Wars - Episodio III prima di far ritorno in Andor) e Hamato Xiono, il cui figlio Kaz sarà uno dei grandi protagonisti di Star Wars: Resistance.

Un altro piccolo easter egg è rappresentato dall'headset indossato da Shin, palesemente risalente ai modelli della Guerra dei Cloni, com'è possibile notare in Star Wars - Episodio II ed Episodio III. E voi, avete notato altri punti d'interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, come sta andando questa Ahsoka su Disney+.