Ahsoka, Diana Lee Inosanto: 'Thrawn in live-action? Una rivoluzione'

Ormai non è più un segreto: Ahsoka vedrà l'esordio in live-action dell'ammiraglio Thrawn, uno dei villain più apprezzati di quella splendida creatura targata Dave Filoni che è Star Wars Rebels. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa prima declinazione in carne ed ossa del personaggio? A parlarne è stata una delle protagoniste dello show.

Mentre Mary-Elizabeth Winstead ci parla dell'evoluzione della sua Hera, a descriverci le sensazioni provate nel vedere per la prima volta la versione live-action di Thrawn è infatti Diana Lee Inosanto, che nello show in arrivo su Disney+ darà volto a Morgan Elsbeth.

"È stata una cosa rivoluzionaria, seriamente rivoluzionaria. Lui [Lars Mikkelsen] è incredibile in questo ruolo e io continuavo a darmi dei pizzicotti perché era assurdo, era straordinario, io ho letto dei libri di Timothy Zahn su Thrawn e quindi vedere questo personaggio fare la sua comparsa davanti a me e avere la possibilità di approfondire certi collegamenti è stato incredibile, penso che gli spettatori saranno davvero entusiasti" sono state le parole dell'attrice.

Insomma, inutile tentare di volare basso: le aspettative per il debutto dell'ammiraglio Thrawn sono inevitabilmente alte, per cui non resta che sperare che vengano rispettate! Rosario Dawson, intanto, ci ha parlato dell'evoluzione della storia di Ahsoka.