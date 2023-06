Ahsoka: Disney svela quando arriverà il nuovo trailer della serie Star Wars

Prima del debutto ufficiale di Ahsoka su Disney+ il prossimo agosto, gli spettatori e i fan di Star Wars potranno gustarsi un nuovo trailer dello show con Rosario Dawson protagonista molto presto. La Disney ha infatti svelato quando potremo vedere alcune nuove immagini della serie ambientata sempre nella continuity narrativa di The Mandalorian.

La Disney ha in programma di far debuttare una nuova anticipazione della serie all'ESSENCE Festival 2023 a New Orleans, Los Angeles, in programma il prossimo weekend.

Nella giornata di ieri, infatti, la Disney ha annunciato la lista degli ospiti, degli eventi e dei panel che si terranno all'ESSENCE Fest di quest'anno. Lo "Studio Showcase" di quest'anno si concentrerà sul remake de La casa dei fantasmi, Star Wars: Ahsoka e il nuovo film d'animazione Disney, Wish. Rosario Dawson recita sia in La casa dei fantasmi che in Ahsoka, quindi interverrà come ospite per presentare il filmato. Non è ancora stato annunciato un orario preciso per il debutto della nuova anteprima di Ahsoka.

Ricordiamo che, al contrario, Disney non prenderà parte al Comic-Con di San Diego quest'anno.

"Disney è orgogliosa di tornare all'ESSENCE Festival of Culture in qualità di sponsor principale e di mostrare la magia dei nostri marchi", ha dichiarato Jill Estorino, presidente e amministratore delegato di Disney Parks International. "Attraverso la narrazione di storie che definiscono la cultura, esperienze indimenticabili e altro ancora, invitiamo tutti a sperimentare in prima persona 'Il potere della gioia' e i molti modi in cui la creatività, l'innovazione e i contributi della cultura nera si riflettono in tutta la Disney".

Questo fine settimana i fan di Star Wars potranno gustarsi un nuovo filmato di Ahsoka, ma il debutto della serie vera e propria è ancora distante quasi due mesi. Disney+ e Lucasfilm hanno annunciato che Star Wars: Ahsoka debutterà il 23 agosto.