Ahsoka: la doppiatrice delle serie animate incontra Rosario Dawson per la prima volta!

Dopo aver fatto il suo debutto in Star Wars: The Clone Wars nel 2008, Ahsoka Tano ha preso parte a varie serie (Clone Wars, Rebels), ma sempre come personaggio animato, fino però al 2020, quando l'attrice Rosario Dawson ha interpretato il personaggio nella seconda stagione di The Mandalorian.

Amatissima dai fan, Ahsoka tornerà prossimamente su Disney Plus con uno show a lei dedicato, con una nuova avvincente storia dell'universo di Star Wars tutta da scoprire. Nel corso degli anni, alcuni doppiatori delle serie animate del franchise hanno preso parte ai progetti live-action e viceversa, come ad esempio Katee Sackhoff con Bo-Katan Kryze o Ming-Na Wen per la sua Fennec Shand da The Mandalorian a The Bad Batch.

Tuttavia, questo non è successo con il personaggio di Ahsoka, doppiata nei prodotti animati da Ashley Eckstein. Durante il podcast Dagobah Dispatch di EW, in occasione della sua ultima esibizione nei panni di Ahsoka Tano (nella nuova serie antologica Star Wars: Tales of the Jedi), Eckstein ha parlato della sua recente visita al set della serie live-action e del suo primo incontro con Rosario Dawson:

"E' stata semplicemente adorabile. Ci siamo trovate davvero benissimo, sapevo che sarebbe successo", ha dichiarato. "Erano tre anni che aspettavo di incontrarla ed ero così eccitata. È stato un momento davvero incredibile".

Per salutarvi, vi lasciamo con le prime immagini della serie di Ahsoka.