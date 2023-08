Ahsoka, è questa la durata dei primi due episodi della serie Star Wars?

Appurato il numero di episodi in Ahsoka, resta da chiedersi se questi ultimi saranno brevi come quelli di The Mandalorian. Stando agli ultimi rapporti di Cryptic HD Quality, però, la durata sarà sensibilmente diversa - almeno per le prime due puntate.

Il primo episodio avrà una durata di 54 minuti e 21 secondi, mentre il successivo di 42 minuti e 15 secondi. Ciò non esclude la possibilità che i successivi avranno un minutaggio decisamente inferiore, ovviamente, ma al momento non possiamo che rallegrarci per il corposo esordio. Entrambe le puntate debutteranno su Disney+ il 23 agosto 2023.

In particolare, la prima parte della terza stagione di The Mandalorian (intitolata L'apostata) si attesta sui 35 minuti, mentre quella finale (Il ritorno) sui 38 minuti. Sommando i primi due episodi di Ahsoka, otteniamo 96 minuti: tornando alla saga cinematografica, il distacco rispetto alla durata di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza è inferiore alla mezz'ora!

Cosa sappiamo di Ahsoka? Ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, costituisce la quinta serie TV live action ambientata nell'universo narrativo di Star Wars e sarà ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian. Ahsoka Tano, ex padawan Jedi e apprendista di Anakin Skywalker, intraprenderà nuove avventure che riguarderanno anche Sabine Wren (Nasasha Liu Bordizzo), Ezra Bridger (Mary Elizabeth Winstead), Baylan Skoll (Ray Stevenson) e altri celebri personaggi della saga.

Nell'attesa del 23 agosto, non perdetevi l'emozionante trailer di Ahsoka con ben dodici Jedi e Sith differenti. Durata a parte, confidiamo che il nuovo show Star Wars riuscirà a tenerci incollati alla poltrona!