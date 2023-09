Ahsoka, quanto durerà l'episodio 5? Ecco cosa aspettarci

Ahsoka sta riuscendo sin dalle prime battute ad ascriversi al registro della serie di Star Wars ben accolte dall'esigentissimo fandom del franchise: lo show con Rosario Dawson sta portando avanti la sua missione senza troppi intoppi, ed eccoci dunque qui a chiederci quanto durerà il quinto episodio in arrivo questa settimana.

Si tratta di un episodio per il quale i fan di Star Wars nutrono enormi aspettative visto il punto a cui è ormai giunta la storia dell'ex-padawan di Anakin Skywalker: un momento che non potrà certo essere archiviato con un minutaggio esiguo vista la mole di materiale in ballo, e infatti i rumor parlano di un episodio che potrebbe rivelarsi il secondo più lungo tra quelli finora pubblicati su Disney+.

Stando a quanto si legge online, infatti, il quinto episodio di Ahsoka dovrebbe durare ben 49 minuti e 50 secondi, vale a dire meno di cinque minuti di differenza in negativo rispetto al primo episodio della serie, attestatosi su una durata di 54 minuti ad oggi ancora impareggiata. Siamo distanti, insomma, dalla delusione di quel terzo episodio durato appena 34 minuti. Cosa ne dite? Possiamo ritenerci soddisfatti? Minutaggio a parte, comunque, Ahsoka ci ha appena svelato l'identità di un certo villain, confermando apparentemente un po' di teorie.