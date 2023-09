Ahsoka, quanto durerà l'episodio 6 della serie con Rosario Dawson?

Siamo ormai nella seconda metà della prima (e ultima?) stagione di Ahsoka: il gran finale si avvicina a falcate importanti, ma ne siamo comunque ancora abbastanza lontani da avere un po' di settimane davanti a noi durante le quali goderci le gesta del personaggio di Rosario Dawson. Detto ciò, quanto durerà il sesto episodio della serie?

Dopo un quinto episodio di Ahsoka che ha rappresentato secondo molti uno dei punti più alti (se non il più alto) di Star Wars in generale, eccoci dunque pronti ad accogliere il terzultimo episodio della serie: stando a quanto leggiamo, il sesto episodio dello show ideato da Dave Filoni dovrebbe prevedere una durata di circa 46:26 minuti, assestandosi quindi su quello che sembrerebbe ormai essere il runtime medio delle serie del franchise.

Non un colosso come l'episodio che ha visto uno dei ritorni più attesi dai fan, dunque, ma neanche qualcosa di troppo breve come quel terzo episodio che ha fatto mugugnare più di un fan che avrebbe desiderato una durata decisamente più soddisfacente rispetto alla mezz'ora scarsa regalataci. Cosa ne dite? Questi tre quarti d'ora pieni ci lasciano soddisfatti? Fatecelo sapere nei commenti! Una teoria, intanto, prova a immaginare cosa troverà Ahsoka nella nuova galassia.