Ahsoka, quanto durerà l'episodio 8 della serie con Rosario Dawson?

Il primo (e ultimo?) viaggio in solitaria di Ahsoka sta per giungere alla fine: il prossimo 4 ottobre arriverà su Disney+ l'ottavo episodio della serie nella quale Rosario Dawson ha vestito i panni dell'ex-padawan di Anakin Skywalker, e noi possiamo cominciare a prepararci all'evento scoprendone la durata.

Mentre siamo ancora in piena caccia all'easter-egg del settimo episodio di Ahsoka, dunque, eccoci qui a interrogarci su quanto tempo ci verrà concesso per dire arrivederci a quello che si è confermato, ad oggi, uno dei personaggi più riusciti del nuovo corso di Star Wars.

L'episodio destinato a chiudere la serie, dunque, dovrebbe contare su una durata tutto sommato in linea con quella degli episodi che l'hanno preceduto: le fonti ufficiali parlano infatti di un runtime che dovrebbe attestarsi intorno ai 50 minuti complessivi, quindi circa 44/45 minuti al netto del tempo impiegato a far scorrere i titoli di coda e le eventuali scene post-credit.

Non una durata fuori scala, dunque, ma neanche una destinata a deludere i fan come quella del famigerato terzo episodio della serie, durato appena 34 minuti: cosa ne dite? Possiamo ritenerci soddisfatti? Diteci la vostra nei commenti! Una nuova teoria su Ahsoka, infanto, ha provato a fornirci delle risposte sulle origini di Yoda.