Ahsoka, quanto durerà il quarto episodio della serie?

Ahsoka è ormai entrata nel vivo, e i fan sembrano apprezzare parecchio: la serie con Rosario Dawson pare non aver subito il brutale trattamento riservato a show come Obi-Wan Kenobi, riuscendo in qualche modo a far breccia in un fandom esigente che, a questo punto, ne vorrebbe sempre di più. Una richiesta che verrà accontentata?

Le polemiche sul terzo episodio di Ahsoka hanno infatti avuto come oggetto non la qualità dello stesso, da molti anzi considerato il migliore dei tre usciti finora, bensì la sua durata di appena 34 minuti e 50 secondi: troppo pochi secondo buona parte degli utenti Disney+, che a questo punto sperano in qualcosa di meglio in vista del prossimo episodio.

Quanto durerà, dunque, questa quarta incursione dell'ex-padawan di Anakin Skywalker sulla piattaforma streaming targata Disney? Ad oggi non ci è dato saperlo, ma se volessimo fare una media con i precedenti episodi dello show (e magari anche con quelli delle altre serie appartenenti al franchise) appare chiaro che sia lecito attendersi una durata che si attesti intorno ai 40 minuti circa.

Vedremo se le nostre speranze si riveleranno più o meno fondate: e voi, pensate che gli episodi dovrebbero durare di più? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dei primi episodi di Ahsoka!