Ahsoka, ecco quanto durerà il finale di stagione della serie Star Wars!

Dopo esserci chiesti quanto sarebbe durato l'ultimo episodio di Ahsoka, ora potremmo aver avuto una risposta definitiva da un ultimo aggiornamento. L'episodio 8 di Ahsoka, la miniserie con protagonista Rosario Dawson nei panni dell'ex-padawan di Anakin Skywalker ormai adulta, sarà disponibile in streaming, sempre su Disney+, da mercoledì 4 ottobre.

Secondo Cryptic HD Quality, l'ultimo episodio di Star Wars: Ahsoka durerà 46 minuti e 25 secondi. Di questi, solo 42 minuti saranno dedicati alla narrazione dell'episodio, dato che i rimanenti 4 minuti sono occupati dai titoli di coda. Tuttavia, la durata è simile a quella di molti finali di questi show Disney+.

Data l'enorme quantità di storia da coprire con questa miniserie di Star Wars, questo indica implicitamente che quasi certamente ci troveremo di fronte a una sorta di cliffhanger. Ahsoka, Sabine, Ezra e i loro alleati sono diretti verso una vera e propria resa dei conti nell'ultimo episodio, ma ci sono ancora molte situazioni da sistemare prima che cali il sipario sull'intera vicenda. Potete scoprire intanto tutti gli Easter-Egg dell'episodio 7 di Ahsoka.

Per chi fosse in pari con lo show, il Baylan Skoll di Ray Stevenson si è separato dalla sua apprendista Shin. Quindi, il duo dovrà essere affrontato a un certo punto. Sembra anche inevitabile che il Grand'Ammiraglio Thrawn fuggirà dalla sua prigione improvvisata in un'altra galassia. Inoltre, come faranno Ahsoka, Ezra e Sabine a lasciare quel pianeta? Incontreremo il macguffin che Baylan ha inseguito per tutto questo tempo? C'è qualche altro asso nella manica che Thrawn ha nascosto?

Tutte queste domande sono ancora prive di una risposta. Sebbene non sia possibile rispondere a tutte le domande in modo soddisfacente per tutti i fan, si spera che una buona parte di esse possa essere risolta.

Dopodiché, le storie di tutti questi personaggi raggiungeranno il loro culmine nel film di Star Wars sviluppato da Dave Filoni e che includerà tutti i personaggi delle serie Lucasfilm viste finora, quindi anche il Din Djarin e Grogu di The Mandalorian; ma le serie Star Wars non finiscono qui, dato che è in programma l'arrivo di Skeleton Crew con Jude Law, ambientata nello stesso periodo.