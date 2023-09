Ahsoka, tutti gli easter egg che non avete notato nel quinto episodio

Nel cast di Ahsoka compare anche un'attrice di Barbie, ma la nuova serie Star Wars sorprende in moltissimi altri modi: per esempio, quali sono gli easter egg nel quinto episodio? Considerando un numero tanto alto, perfino il fan più sfegatato potrebbe non averli notati tutti!

Innanzitutto, ricordiamo l'apparizione di un Twi'lek durante il viaggio nel tempo: la specie umanoide in questione, infatti, rimanda immediatamente alla battaglia di Ryloth, a sua volta correlata alla terza stagione di The Clone Wars. Più evidente è invece la nominazione del senatore Organa – un cenno all'inimitabile Principessa Leila.

A questi due easter egg si aggiungono l'ulteriore viaggio nel tempo (durante il quale ripercorriamo l'Assedio di Mandalore, legato a Star Wars Rebels e alla settima e ultima stagione di The Clone Wars) così come Carson Teva, a cui viene detto di non essere troppo distante da Adelphi (base operativa per Din Djarin in The Mandalorian 3), e il ritorno sotto forma di ologramma per Genevieve O'Reilly direttamente da Andor.

Ricordiamo inoltre il ritorno del Padawan Jedi Kanan Jarrus e di Captain Rex, ossia il Clone Trooper di The Clone Wars, Rebels e The Bad Batch,

Infine, impossibile non notante il gran numero di spade laser: Anakin e Ahsoka brandiscono le loro originarie spade blu e verdi, per poi passare a quelle bianche e, in conclusione, quella rossa per il ragazzo; quest'ultimo, tra l'altro, respira e illumina gli occhi in un chiaro riferimento alla versione futura di se stesso.

Li avevate notati tutti? Se questo articolo ha istillato in voi il desiderio di riguardare l'episodio, le vostre speranze si stanno per avverare: la quinta puntata di Ahsoka debutterà al cinema.