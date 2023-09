Ahsoka, gli Easter-egg che vi siete persi durante l'episodio 7

L'episodio 7 di Ahsoka è ricco di Easter-egg e riferimenti a Star Wars, compresi alcuni inaspettati (ma deliziosi) cenni alle Guerre dei Cloni. Ahsoka Tano ha percorso il cammino verso Peridea, ma si accorge subito di essere arrivata troppo tardi. Morgan Elsbeth ha trovato il Grand'Ammiraglio Thrawn e il destino della galassia è ora in bilico.

Visto che questa miniserie ha visto l'esordio da protagonista per la versione in live-action di Ahsoka, questo si è tradotto nei continui riferimenti al passato del personaggio esplorato principalmente nelle due serie d'animazione Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. Di conseguenza, gli episodi della miniserie sono stati contornati da infiniti Easter-egg e riferimenti alla saga di Star Wars e al personaggio. Ecco quelli che abbiamo individuato nel settimo episodio.

Le scene iniziali dell'episodio 7 di Ahsoka ci riportano su Coruscant, che viene di fatto confermata come capitale della Nuova Repubblica, dato che è qui che ha sede il Senato. Questo status era stato suggerito nella terza stagione di The Mandalorian, ma ora sembra essere ufficiale. Questo dato è però ancora in conflitto con la trilogia sequel di Star Wars. Ne Il risveglio della Forza, il Senato della Nuova Repubblica era stato spostato a Hosnian Prime.

Hera fa il nome degli Imperial Remnant (i fedeli superstiti dell'Impero), con grande frustrazione del senatore Xiono. Il termine "Imperial Remnant" è stato introdotto in Star Wars Legends ed è stato citato per la prima volta nel canone nell'episodio 5 di The Book of Boba Fett e ora è stato menzionato anche nelle sale di Coruscant. Il senatore Xiono insinua che sia legato a quella che considera una teoria cospirativa secondo cui i signori della guerra imperiali lavorano insieme; la terza stagione di The Mandalorian ha confermato che ciò è vero, svelando il Consiglio Ombra Imperiale che attende il ritorno di Thrawn.

Abbiamo già parlato del cameo di C-3PO nel corso dell'episodio 7 di Ahsoka e della conferma della timeline di Star Wars.

Leia è, ovviamente, un senatore a questo punto della linea temporale di Star Wars. L'episodio 7 di Ahsoka conferma che è la leader del Consiglio di Difesa, il che significa che ha la supervisione politica dell'esercito della Nuova Repubblica.

L'episodio 7 di Ahsoka ci ha mostrato un altro tipo di cameo di Anakin Skywalker: mentre Ahsoka si allena con la spada laser grazie a un holovid che Anakin le ha lasciato. Pare che abbia registrato 20 messaggi olografici, di cui questo è l'ultimo. Visto il look dell'attore, questi video sono stati registrati nel periodo delle Guerre dei Cloni. Nei suoi dialoghi, Anakin fa riferimento al Conte Dooku, al Generale Grievous e ad Asajj Ventress.

Thrawn rimane un po' scosso quando si accorge che Ahsoka si è addestrata sotto la guida del generale Anakin Skywalker. Il romanzo di Timothy Zahn Thrawn: Alliances racconta la storia del primo incontro di Thrawn con Anakin, verso la fine delle Guerre dei Cloni, qualche tempo prima che Thrawn fosse esiliato nello spazio imperiale dalla sua stessa gente. La conoscenza di Anakin da parte di Thrawn gli valse l'attenzione di Palpatine. Il Grand'Ammiraglio era uno dei pochi a sapere che Anakin Skywalker era diventato Darth Vader, riuscendo a dedurre la verità. Non c'è da stupirsi che sia rimasto scioccato nello scoprire di avere a che fare con il Padawan di Anakin.

Su Peridea, Sabine fornisce a Ezra Bridger un riassunto dei vari eventi galattici che si è perso. È interessante notare che Sabine considera Endor come il luogo in cui è caduto l'Impero, perché è dove è morto Palpatine. La trilogia "Aftermath" di Chuck Wendig ha rivelato che la Guerra Civile Galattica è tecnicamente durata un altro anno dopo Endor, concludendosi con la Battaglia di Jakku.