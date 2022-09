Ahsoka: Eman Esfandi sarà Ezra Bridger nello show Disney

Eman Esfandi si è ufficialmente unito al cast della prossima serie di Star Wars "Ahsoka", con protagonista Rosario Dawson. L'attore vestirà i panni dell'amato Ezra Bridger.

Il personaggio ha fatto il suo debutto nella serie animata Star Wars Rebels (2014–2018) e ha poi preso parte ad altre opere dell'universo di Star Wars, come Forces of Destiny del 2018. Ezra è un orfano che si unisce alla Ghost crew per cercare di liberare il suo pianeta natale Lothal dalla tirannia dell'Impero Galattico. Viene preso sotto l'ala di Kanan Jarrus, che lo addestra nelle arti Jedi e successivamente, insieme all'equipaggio, si unisce all'Alleanza Ribelle nella lotta contro gli Inquisitori, Darth Vader e il Grand'ammiraglio Thrawn.

Esfandi, che ha preso parte al film horror di Robert Rodriguez Red 11, proiettato a Cannes nel 2019, ha avuto un piccolo ruolo in King Richard e prossimamente sarà in The Inspection.

La serie Disney+ vede Rosario Dawson nel ruolo della protagonista Jedi Ahsoka Tano, che ha debuttato in live action nella seconda stagione di The Mandalorian ed è apparsa anche in The Book of Boba Fett. Il cast è inoltre composto da Mary Elizabeth Winstead, l'attrice ucraina Ivanna Sakhno e l'attrice australiana Natasha Liu Bordizzo. Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker. Le riprese di Ahsoka sono in corso e finiranno in autunno.