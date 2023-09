Ahsoka, quanti episodi mancano alla fine della serie?

Che piaccia o meno, il modo di fare di Disney+ è questo: la piattaforma di Topolino non ama il concetto di bingewatching e, in totale opposizione a quanto fatto da Netflix nel corso degli ultimi 10 anni, continua a far uscire le proprie serie a cadenza settimanale, discorso che vale ovviamente anche per Ahsoka.

La serie il cui quinto episodio sarà diretto da Dave Filoni (appuntamento su Disney+ per mercoledì prossimo) sta godendo dell'hype inevitabilmente generato dalla distanza temporale che separa i vari episodi, e soprattutto sta spingendo i fan meno attenti alle dichiarazioni dei vari addetti ai lavori a chiedersi quanti episodi ancora manchino al gran finale dello show sull'ex-padawan di Anakin Skywalker.

Ed eccoci quindi a sollevarvi da ogni vostro dubbio: prossima a tagliare il traguardo del quinto episodio, Ahsoka conterà in totale 8 episodi: a partire da mercoledì 13 settembre, dunque, trascorreremo altre 3 settimane in compagnia del personaggio magistralmente interpretato da Rosario Dawson e reduce dal successo delle due serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels.

E voi, quale soluzione avreste preferito? Cadenza settimanale o bingewatching? Avreste preferito una durata maggiore o pensate che 8 episodi siano giusti? Diteci la vostra nei commenti! Scoprite con noi, intanto, se è possibile guardare Ahsoka senza aver visto The Clone Wars e Rebels.