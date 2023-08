Ahsoka, dopo il terzo episodio tutti i fan lamentano lo stesso difetto... Ma non è un male

Star Wars ci ha abituati a un po' di alti e bassi nel corso degli ultimi anni, tra picchi di gradimento come The Mandalorian e Andor e critiche impietose riservate a prodotti come Obi-Wan Kenobi: da che parte si colloca Ahsoka? Sarà riuscita la nuova serie Disney+, dopo tre episodi, a convincere gli spettatori?

I risultati sembrano effettivamente incoraggianti, per quanto dopo il terzo episodio di Ahsoka tutti i fan sembrino concordi nel lamentarsi di un solo aspetto di quest'ultimo... Difetto che, in realtà, sembra rafforzare l'idea che il gradimento incontrato dallo show con Rosario Dawson sia effettivamente piuttosto alto!

A lasciare con l'amaro in bocca i fan di Star Wars è stata in questo caso, infatti, la breve durata dell'episodio: "L'episodio 3 di Ahsoka è fantastico! Nessuno spoiler, ma è davvero bello. L'unica cosa brutta è che è troppo breve! Avrei visto volentieri un'altra ora di questa roba" si legge in un post apparso su Twitter, e in effetti, a guardar bene, i tweet sulla stessa lunghezza d'onda sono davvero tanti!

Cosa ne pensate? I 34 minuti e 50 secondi del terzo episodio della serie sono effettivamente troppo pochi per renderle giustizia? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate le nostre riflessioni sui primi episodi di Ahsoka.