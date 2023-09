Ahsoka, il nuovo episodio ha introdotto l'alieno più puccioso di sempre in Star Wars?

La serie Disney+ Ahsoka sembra aver confermato un ritorno importante all’interno dell’universo di Star Wars. Nell’episodio 6 della serie, è stata introdotta una specie aliena particolare, i Noti, e i fan sono andati in visibilio.

I Noti sono una tribù aliena nomade, con un design che sembra essere un misto tra un granchio, una tartaruga e un’aragosta. I fan sono rimasti molto contenti e parecchi utenti del social X si sono scatenati:

“Ho una parola da dire: Noti #Ahsoka”. “@starwars Noti / il tipo dell'aragosta merita un poster personale questa settimana, posso contare su di voi? #Ahsoka”. “Sembra che #Ahsoka episodio 6, "far, far away", abbia trovato il suo nuovo Grogu nelle creature eremite chiamate #Noti, o Piccoli Noti.” “Anche i Noti sono così adorabili. Adoro il fatto che __ vivesse con loro. Sono così felice di rivederlo! #Ahsoka”

Oltre a sottolineare la pucciosità della nuova razza aliena introdotta in Ahsoka, i fan si sono dimostrati entusiasti per il ritorno di un determinato personaggio. Dave Filoni, produttore esecutivo, regista e sceneggiatore della serie, si era già espresso a proposito della scomparsa di questo personaggio:

“Oh, so dov'è. Ma il problema è arrivarci. Non so come faremo, solo il budget è davvero complicato. Di sicuro è esiliato in un posto lontano. Ricordo che ero a una convention e un fan ha gridato la fatidica domanda e io ho detto: "Sai cosa? Lo so" e tutti hanno sussultato, perché non avevo mai risposto in quel modo. Quindi sapere è una cosa, ma arrivarci è un'altra cosa, ci sono molti posti che conosciamo, ma che non abbiamo mai visitato nella vita. Quindi vedremo cosa succederà.”

Sembra che l’episodio 6 abbia finalmente dato risposta all’interrogativo. Se avete già visto l’ultimo capitolo uscito della serie Disney+, qui potete trovare 10 easter-egg in Ahsoka episodio 6 che forse vi sono sfuggiti.