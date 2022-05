Ahsoka: Ewan McGregor conferma il casting di Mary Elizabeth Winstead nella serie Star Wars

Mary Elizabeth Winstead è nel cast di Ahsoka, se prima era solo un'indiscrezione rilanciata con sicurezza dalle diverse testate giornalistiche internazionali, adesso arriva la conferma ufficiale di Ewan McGregor, protagonista della imminente miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi, dove riprenderà i panni del Maestro Jedi a 17 anni dall'ultima volta.

L'attore ne ha parlato, infatti, nel corso del lungo articolo che Vanity Fair ha dedicato ai futuri progetti di Star Wars in arrivo a breve. McGregor ha sottolineato quanto il franchise sia ormai radicato nella sua vita privata e personale. "La mia compagna, Mary, sta facendo la serie di Star Wars con Rosario e sta per iniziare", ha detto. "Il nostro bambino è nato in questa enorme famiglia di Star Wars. O lo abbraccerà o andrà davvero da un'altra parte. Non lo so. Forse diventerà un Trekkie! [il riferimento è all'eterna faida tra i fan di Star Wars e quelli di Star Trek]".

La Winstead apparirà nella serie accanto a Rosario Dawson, che riprende il ruolo della versione live-action di Ahsoka Tano da The Mandalorian e The Book of Boba Fett. In precedenza la Winstead ha interpretato Ramona Flowers in Scott Pilgrim vs. the World del 2010 e la Cacciatrice nel film Birds of Prey del 2020 del DC Extended Universe. Winstead e McGregor si sono sposati qualche settimana fa dopo essersi conosciuti nel 2016 sul set di Fargo (hanno condiviso anche il set di Birds of Prey). Mentre McGregor fa parte del franchise di Star Wars dal 1999, Ahsoka segnerà il primo impegno della Winstead nella galassia lontana lontana.

Le riprese di Ahsoka sono iniziate ma il ruolo della Winstead rimane al momento avvolto nel mistero. Il cast include anche Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, Natasha Liu Borddizzo nei panni di Sabine Wren e Ivanna Sakhno in un ruolo attualmente sconosciuto. Star Wars: Ahsoka seguirà le avventure del personaggio, la serie è scritta e prodotta dall'icona di Star Wars Dave Filoni, con Jon Favreau di The Mandalorian come produttore esecutivo.