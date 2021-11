Ahsoka, fan in delirio per la scelta fatta per Sabine Wren: Twitter invaso

Il cast della serie Star Wars: Ahsoka sta finalmente prendendo forma e pare proprio che i fan avranno finalmente una parte del live-action di Rebels che tanto volevano. L'annuncio relativo a Sabine Wren ha fatto letteralmente impazzire di gioia gli amanti del franchise di George Lucas, che hanno invaso i social con post di apprezzamento.

Venerdì, è stato rivelato infatti che la star di The Society Natasha Liu Bordizzo assumerà il ruolo di Sabine in Ahsoka, permettendo così a questo apprezzatissimo personaggio di fare il suo debutto live-action dopo aver fatto parte per diverse stagioni della serie animata Star Wars Rebels.

I fan sperano da tempo di vedere la giovane mandaloriana in carne ed ossa e Ahsoka sta finalmente dando a tutti questa possibilità. Come spesso succede in questi casi, gli appassionati di questo franchise hanno iniziato immediatamente ad usare Twitter, per esprimere la propria eccitazione per questa scelta, sottolineando come la sua presenza potrà influenzare lo stile complessivo dello show.

A quanto pare bisognerà attendere ancora un bel po' per l'inizio delle riprese di Ahsoka. La serie con Rosario Dawson infatti non entrerà in produzione per di marzo 2022, e fino ad allora, sicuramente ci saranno moltissimi altri annunci.

Il calendario delle uscite del franchise Star Wars però resta comunque piuttosto ricco per i prossimi mesi. Alla fine di dicembre debutterà su Disney+ The Book of Boba Fett., vedremo poi anche Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor nuovamente nei panni del Maestro Jedi, e naturalmente ci sarà poi spazio per la terza stagione di The Mandalorian. Impazienti, vero?