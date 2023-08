Ahsoka, i fan di Star Wars celebrano il ritorno di questo attore: di chi si tratta?

Il debutto dei primi episodi di Ahsoka ha fatto sicuramente felici i moltissimi fan di Star Wars Rebels che hanno ritrovato i loro personaggi preferiti in questa nuova e curata versione in live-action. Non solo, i fan nelle ultime ore si sono riversati sui social per celebrare il ritorno di iconico attore nel franchise di Star Wars: ecco chi è!

Questa settimana, Tennant ha sorpreso i fan tornando nel ruolo del droide Huyang in Star Wars: Ahsoka. Tennant ha doppiato il personaggio in due episodi di Star Wars: The Clone Wars nel 2012, che gli sono valsi un Daytime Emmy per "Outstanding Performer in an Animated Program". I fan sono stati entusiasti di sentire Tennant in Ahsoka questa settimana e ora non possono smettere di festeggiare il suo grande anno.

Questo perché ovviamente il 2023 ha visto già il ritorno di Tennant nei panni di Crowley nella Stagione 2 di Good Omens e quest'autunno Tennant torna come Dottore nello special del 60esimo anniversario di Doctor Who, in arrivo su BBC e Disney+.

Prima dello sciopero dei SAG, Tennant aveva rivelato di essere più sorpreso dal suo ritorno in Good Omens che dal suo imminente ritorno in Doctor Who.

"In un certo senso c'è un precedente per il ritorno in Doctor Who", ha spiegato Tennant. "Le persone lo hanno fatto nel corso dei 60 anni della serie. Probabilmente sono stato abbastanza sorpreso dal fatto che sia finito per essere il tipo di ritorno a Doctor Who che è, ma non posso rivelare troppo di questo chiaramente, perché deve ancora uscire".

In confronto, continua, "Good Omens non è mai stato un franchise, per così dire. Si trattava di una storia che era esistita come romanzo ed è stata amata per così tanti anni. Quindi suppongo che sia stata una sorpresa che potesse andare da qualche altra parte. Non era un'opzione fare di più. Non è mai stata un'idea quando ne abbiamo parlato per la prima volta, quindi è stata una cosa che si è insinuata tra noi. Non è stata tanto una sorpresa quanto una lenta presa di coscienza del fatto che saremmo tornati per vedere cosa era successo ad Aziraphale e Crowley. Ma poi, quando siamo tornati sul set, ci è sembrata la cosa più naturale. Come se fosse ovvio che non avremmo lasciato questi personaggi da soli. Ovviamente c'erano altre storie da raccontare. E sembrava che si prestassero a questo".