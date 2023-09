Ahsoka, per alcuni fan di Star Wars Thrawn sembra 'Elon Musk blu'

Il nuovo episodio di Ahsoka ha introdotto l’alieno più puccioso di sempre in Star Wars, e non solo, alcuni fan della serie hanno notato una particolare somiglianza tra Thrawn e Elon Musk.

L’utente #MytimetoshineHello ha pubblicato sul social X una foto del personaggio, scrivendo “Sembra Elon Musk blu”. L’utente non sembra l’unico ad aver notato la somiglianza, e molti hanno risposto condividendo il suo pensiero: “È esattamente quello che ho pensato la prima volta che l’ho visto nel trailer”, “GRAZIE, era l’unica cosa che riuscivo a pensare ogni volta che lo vedevo sullo schermo”, “Mi chiedo…chissà cosa ne pensera @ElonMusk in questo momento a proposito di tutto questo?”

Il grand'ammiraglio Thrawn è interpretato da Lars Mikkelsen, fratello di Mads. Dave Filoni, produttore esecutivo, regista e sceneggiatore di Ahsoka, ha parlato del cast dell’attore e del perché la scelta è ricaduta proprio su di lui, dopo che i due avevano già lavorato assieme in Star Wars Rebels:

“È stata una grande sfida scegliere la voce. Come si fa a trovare una voce per un personaggio che tutti quelli che l'hanno letto hanno immaginato in modo diverso e unico? Alla fine, questo mi ha portato a Lars, e siamo stati tutti molto contenti della sua performance in Rebels. Sarà molto difficile battere Lars. Perché Lars è nella mia testa. Il suono della sua voce è quello che mi fa scrivere.”

Non solo Lars Mikkelsen tra le novità della serie, infatti anche il nuovo interprete di Ezra Bridger ha debuttato in Ahsoka.