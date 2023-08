Ahsoka fa felici i fan di Star Wars: il ritorno di una location iconica

Con l'arrivo dei primi due episodi di Ahsoka, i fan hanno potuto godersi una nuova avventura vecchio stile targata Star Wars, tornando ai fasti originali della saga principale, con quel mix di avventura e ricerca che avevano contraddistinto The Mandalorian. Non solo, i fan saranno contenti anche del ritorno di una particolare e storica location.

Questi ultimi, infatti, sono rimasti particolarmente entusiasti dei numerosi easter egg e cenni alla serie animata Star Wars Rebels. Sebbene la serie sia prevalentemente un seguito di Rebels, si svolge comunque dopo gli eventi della trilogia originale di Star Wars, il che significa che ci sono anche alcuni interessanti tributi ai primi episodi del franchise.

Oltre a essere la prima serie Disney+ a riportare in scena gli iconici titoli di testa fluttuanti di Star Wars (ma con una certa originalità), potrebbe esservi sfuggita una location iconica de Il ritorno dello Jedi.

L'astronave nota come Home One è presente in Ahsoka e la protagonista (Rosario Dawson) incontra il Generale Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) nella sala riunioni della nave. Se non avete riconosciuto questa iconica nave dell'Alleanza Ribelle, è stata precedentemente capitanata dall'Ammiraglio Ackbar ne Il ritorno dello Jedi. Infatti, è qui che pronuncia la sua battuta più famosa: "È una trappola!". In Ahsoka si possono vedere anche alcuni Mon Calamari, la stessa specie di Ackbar.

Inizialmente si pensava che Ahsoka fosse uno spin-off di The Mandalorian, dato che il personaggio ha fatto il suo debutto in live-action nella seconda stagione dello show ed è apparsa nuovamente in The Book of Boba Fett. Tuttavia, lo show sembra più un sequel della serie animata Star Wars Rebels che un seguito di The Mandalorian. La serie ha anche svelato un mistero di Star Wars Rebels.

Anche se i personaggi e la trama sono molto più in linea con Rebels, questo non significa che non sarà collegata in qualche modo allo show con Pedro Pascal. Infatti, potreste aver dimenticato che uno dei cattivi della serie, Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), è stato originariamente introdotto in "Chapter 13: The Jedi", lo stesso episodio che ha visto la prima apparizione di Ahsoka in live action.