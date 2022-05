Ahsoka, il primo filmato della serie Disney+ anticipa Sabine Wren e Ezra Bridger

Alla Star Wars Celebration di Anheim, California è stato mostrato un primo filmato della nuova serie di Star Wars di Disney+, Ahsoka. A noi per ora è giunta solo la descrizione, e si parla già di Sabine Wren ed Ezra Bridger.

Sappiamo da tempo che in Ahsoka con Rosario Dawson vedremo anche le versioni live-action dei personaggi di Star Wars Rebels Sabine Wren (interpretata per l'occasione da Natasha Liu Bordizzo) e Ezra Bridger (di cui non conosciamo ancora l'interprete), ma il primo filmato dallo show ne ha confermato non solo la presenza, ma ci ha anche permesso di dare un'occhiata alla prima.

Secondo la descrizione fornita da diversi siti tra cui Gizmodo, Murphy's Multiverse e Screen Rant, di Ezra vediamo solo la versione disegnata del murales che appare anche sul murales che trovavamo anche in Rebels, mentre riusciamo a dare un'occhiata (di sfuggita) almeno ad Ahsoka, Hera Syndulla e Sabine Wren.

"Si inizia con una figura incappucciata su una navicella" descrive il reporter Germain Lussier "La cabina di pilotaggio sembra quella di un YT-1300. Poi alcune bellissime inquadrature Tra queste, vediamo anche una figura incappucciata camminare tra una serie di colonne all'esterno. Tre personaggi entrano in una stanza. Una ha un giubbotto imbottito e delle code verdi che spuntano dalla testa. Hera Syndulla?".

"Poi viene inquadrato un tavolo con sopra una tazza, mentre una mano cerca di muoverla con la Forza. Una mano tocca lentamente il terreno sabbioso su cui sono impressi dei simboli. Poi, la figura si abbassa il cappuccio. È Ahsoka" continua il giornalista "Questa scena viene seguita dalla title card e il grande momento. Vediamo il murales di Star Wars Rebels [in cui appare anche Ezra Bridger] e una figura entra nell'inquadratura. Ha un'armatura viola e i capelli corti. È Sabine Wren".

Sfortunatamente online non è stato ancora diffuso il video ufficiale, ma vi ricordiamo che la finestra di lancio di Ahsoka è stata ufficialmente confermata, e che non vedremo lo show prima del prossimo anno.