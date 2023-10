Ahsoka, il finale ha una scena post-credit? Ve lo sveliamo

Spesso, anche se non sempre, è accaduto in passato che le varie serie Disney+ (che siano Marvel o Star Wars) terminassero con una scena post-credit creata appositamente per chiudere una storyline o anticipare qualcosa che avremmo visto in futuro. Quest'oggi è uscito l'ottavo e ultimo episodio di Ahsoka, ma contiene una scena del genere alla fine?

Ebbene, la risposta è no: non c'è nessuna scena post-credit alla fine dell'ultimo episodio di Ahsoka. Sebbene siano molto comuni nell'altro grande franchise della Disney, il Marvel Cinematic Universe, non sono altrettanto onnipresenti nelle serie televisive di Star Wars, ma alcune le hanno avute.

Finora, la seconda stagione di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e la prima stagione di Andor hanno tutti avuto scene post-credits, mentre le Stagioni 1 e 3 di The Mandalorian, così come Obi-Wan Kenobi, non le hanno avute. Questo dava ad Ahsoka il 50% di possibilità di avere una scena post-credits, ma fortunatamente si è deciso di non farla.

La miniserie di Ahsoka si è conclusa con il trionfale ritorno del Grand'Ammiraglio Thrawn e ha finalmente iniziato a svelare alcuni dei segreti di Peridea. Lo show ha trasformato il franchise di Star Wars, svelando un'intera nuova galassia e inviando Ahsoka Tano e i suoi alleati sulla via di Peridea. Mondo natale degli antenati delle Nightsisters di Dathomir, Peridea sembra essere un pianeta immerso nel lato oscuro della Forza, ed è stato luogo di esilio sia per il Grand'Ammiraglio Thrawn che per le tre Grandi Madri sopravvissute dei Dathomiri.

A proposito ecco 5 modi in cui il finale di Ahsoka anticipa il film di The Mandalorian.

L'emozionante finale di Ahsoka ha visto Ahsoka, Sabine ed Ezra lavorare insieme per cercare di impedire che il Grand'Ammiraglio Thrawn lasciasse Peridea e tornasse nella galassia, dove avrebbe inevitabilmente preso il comando dei resti dell'Impero.

Le probabilità erano contro di loro fin dall'inizio, anche perché si sono trovati ad affrontare la magia delle Nightsister che nessuno di loro aveva mai incontrato prima, ma che è stata vista spesso nella storia di Star Wars. Esattamente come ne L'Impero colpisce ancora, si conclude con la vittoria dei cattivi.