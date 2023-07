Ahsoka, Genevieve O'Reilly annuncia il ritorno della senatrice Mon Mothma

Ahsoka sarà la serie degli esordi in live action ma anche di grandi ritorni. Tra questi è stato annunciato anche quello della senatrice Mon Mothma interpretata da Genevieve O'Reilly comparsa di recente in Andor e il cui esordio risale addirittura al 2005 in Episodio III - La vendetta dei Sith.

Fin da subito, in Andor, la senatrice ricopre un ruolo fondamentale nel finanziare sottobanco la nascente Ribellione, cercando di mettere i semi di una rivoluzione anche nel Senato Intergalattico. La sua è una delle storia parallele a quella del protagonista più interessanti e accattivanti dal punto di vista politico, capaci di dare qualcosa in più ad una serie che, fin da subito, si è dimostrata diversa rispetto agli altri prodotti di Star Wars che il pubblico ha avuto modo di vedere negli ultimi anni.

Genevieve O'Reilly ha raccontato della sua sorpresa dopo aver saputo del ritorno del suo personaggio in Ahsoka che si colloca nell'universo di Star Wars in contemporanea a The Mandalorian. "È stato affascinante che me lo abbiano chiesto ed è stata una tale sorpresa. Ero davvero entusiasta che Jon Favreau e Dave Filoni fossero interessati a farmi venire per qualche minuto a lavorare con loro", ha rivelato l'attrice. Inoltre. ha lodato l'intero cast femminile della serie. "Sono una grande fan di Rosario [Dawson], è una donna e un'attrice brillante e formidabile. Io penso che quello che stanno facendo con questa serie sarà davvero eccitante. Mary Elizabeth Winstead è un'attrice meravigliosa e anche lavorare con lei è stato fantastico".

