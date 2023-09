Ahsoka si può guardare senza aver visto Clone Wars o Rebels?

L'ultima serie dell'universo di Star Wars approdata su Disney Plus è Ahsoka, con protagonista Rosario Dawson che torna nei panni della celebre Jedi. Ma la domanda è: si può guardare senza aver visto le serie animate The Clone Wars e Rebels? Ve lo spieghiamo noi.

Allora diciamo che teoricamente Ahsoka sarebbe un seguito diretto di Star Wars Rebels. Fin dalla prima puntata infatti gli eventi che si mettono in moto prendono le mosse dal finale della serie animata, che riprende anche gran parte dei suoi protagonisti trasponendoli dall'animazione al live action. Vi avevamo anche preparato uno speciale su cosa guardare prima di Ahsoka.

Quindi è inevitabile che senza aver visto Rebels c'è il rischio di perdersi degli elementi di Ahsoka, o perlomeno di non comprendere fino a fondo il rapporto fra alcuni personaggi e il loro vissuto. Ad esempio quello che hanno passato fra loro Ahsoka stessa e Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), oppure tutta la vita di Ezra Bridgers e il suo profondo significato per Sabine e per Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

D'altro canto non aver visto Rebels non inficia la visione: Ahsoka si può comunque guardare perché gli snodi principali della trama vengono spiegati e resi comprensibili, ma resta comunque un po' di difficoltà nell'approcciarsi ai rapporti tra personaggi e ai tanti riferimenti alla serie televisiva animata, di cui come dicevamo Ahsoka è la continuazione.

Per quanto riguarda The Clone Wars invece è meno importante la sua visione per Ahsoka rispetto a Rebels, anche se il personaggio interpretato da Rosario Dawson fa la sua apparizione proprio in quella serie animata e durante The Clone Wars si evolve il suo rapporto con Anakin Skywalker, di cui diventa la padawan.

Quindi in sintesi si può guardare la serie senza aver visto The Clone Wars o Rebels ma è inevitabile perdersi parecchie cose tra riferimenti al passato e rapporti dei personaggi.

E voi state guardando la serie? Se può servirvi a iniziarla eccovi le nostre impressioni sui primi episodi di Ahsoka. Diteci tutto nei commenti!