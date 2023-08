Ahsoka, guida al cast di Star Wars: chi interpreta chi nella serie Disney+

Ahsoka farà il debutto in streaming su Disney+ con i primi due episodi degli otto che comporranno la prima stagione, così ci è sembrato il caso di analizzare i diversi personaggi che incontreremo nel corso di questa narrazione inserita all'interno del canone di Star Wars, scopriremo i volti noti di questo universo e le new entry, date un'occhiata!

Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Ahsoka Tano è l'ex padawan (apprendista) di Anakin Skywalker, il Jedi che sarebbe passato al Lato Oscuro diventando Darth Vader. È un membro della specie Togruta, nota per la pelle arancione e la testa con le due code. Dopo le Guerre dei Cloni, ha aiutato i ribelli contro l'Impero Galattico. Nel corso di The Mandalorian, le viene raccomandato di addestrare Grogu (alias Baby Yoda), ma lo lascia alle cure del Mandaloriano. Pilota una navetta T-6 Jedi e brandisce due spade laser.

Recuperato tutto il possibile sul passato di Ahsoka Tano in questa nostra guida.

Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). Sabine è una guerriera mandaloriana che ha condotto l'apprendistato sotto Ahsoka. È anche un'artista di talento che si diverte a correre sugli speeder. Liu Bordizzo è un'attrice australiana già apparsa in Society e Day Shift su Netflix.

Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead). Hera Syndulla è un'ex leader dei Ribelli diventata generale della Nuova Repubblica. Appartiene alla specie Twi'lek e ha due code e la pelle verde. È anche un'abile pilota e guida il Ghost con il suo fedele droide Chopper.

La Winstead è apparsa in diversi ruoli, tra cui la soap opera Passions, i film horror Final Destination 3 e La cosa, Scott Pilgrim vs the World e la serie Fargo. È sposata con l'attore di Star Wars, Ewan McGregor.

Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen). Thrawn era un alto dirigente dell'Impero Galattico che è stato esiliato. È un brillante stratega e tattico militare. Appartenente alla specie Chiss, Thrawn ha la pelle blu e gli occhi rossi. Lars Mikkelsen ha doppiato Thrawn in Star Wars: Rebels e riprenderà il ruolo in Ahsoka, ma stavolta in live-action.

Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto). Durante gli eventi di The Mandalorian, Ahsoka Tano ha sconfitto Morgan Elsbeth in combattimento e ha reclamato la sua lancia Beskar. Elsbeth fu poi presa in custodia. È associata alle Nightsister, ma considera Thrawn il suo maestro. Inosanto è la figlia della leggenda delle arti marziali Dan Inosanto e la figlioccia di Bruce Lee. È apparsa come stuntwoman in molte serie, tra cui Buffy l'ammazzavampiri e Star Trek: Enterprise.

Baylan Skoll (Ray Stevenson). Baylan Skoll è un utilizzatore della Forza che brandisce una spada laser arancione. Il suo apprendista è Shin Hati. Stevenson è noto per i suoi ruoli in Punisher: War Zone e Rome. Stevenson è morto inaspettatamente a maggio, prima del debutto di Ahsoka, all'età di 58 anni.

Shin Hati (Ivanna Sakhno). Di Shin Hati si sa pochissimo, se non che è l'apprendista di Baylan Skoll e che brandisce una spada laser arancione. È una temibile guerriera. Abbiamo visto in precedenza l'attrice ucraino-americana Sakno in Pacific Rim: Uprising.

Marrok (Paul Darnell). Marrok è un mercenario ingaggiato da Morgan Elsbeth. Impugna una spada laser a doppia lama che può far roteare come l'elica di un elicottero. Darnell è uno stuntman apparso in The Mandalorian nonché la controfigura di Henry Cavill nei panni di Superman.