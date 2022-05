Ahsoka, Darth Vader sarà nella serie con Rosario Dawson? Risponde Hayden Christensen

Hayden Christensen ha commentato le voci sulla presunta apparizione di Darth Vader nella serie Ahsoka. L'attore sta per tornare nell'universo di Star Wars dopo quasi due decenni di assenza, questa volta sul piccolo schermo nella miniserie Obi-Wan Kenobi su Disney+. Nella serie interpreterà ancora una volta Darth Vader, alias Anakin Skywalker.

Intervistato da Capital FM durante la campagna promozionale per Obi-Wan Kenobi, Christensen è stato categorico nell'affermare che non sa nulla della questione. McGregor, invece, è rimasto in silenzio per tutto il tempo. Nonostante i valorosi tentativi del conduttore di ottenere qualsiasi tipo di informazione, Christensen ha continuato a sostenere di non essere a conoscenza di ciò che sta accadendo in Ahsoka.

"Non so, non posso parlare della serie di Ahsoka. Non ne so nulla", sono state le uniche parole di Christensen sull'argomento.

Per quanto riguarda la sua protagonista, Rosario Dawson ha dichiarato di voler far parte di Star Wars ancora per molto tempo: "Sono stata scelta per questo ruolo non solo perché ho l'età giusta, non solo perché ho il look giusto, ma perché desideravo davvero tanto far parte di questo mondo e soprattutto a lungo termine. Sapevano che quel tipo di offerta avrebbe potuto intimidire ma, non me. Voglio far parte del franchise di Star Wars per molto tempo. Mi piace questo tipo di narrazione. Finché mi vogliono, e finché sarà possibile, io ci sarò".

I fan Star Wars hanno sempre proposto Rosario Dawson per il ruolo di Ahsoka Tano e dopo una lunga attesa sono finalmente stati accontentati. L'hype è davvero alle stelle per questo nuovo show.

Le riprese di Star Wars Ahsoka sono ufficialmente partite!