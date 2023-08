Ahsoka, Hera sarà diversa nella serie? Parla Mary Elizabeth Winstead

La serie tv Disney+ Ahsoka riprenderà là dove Star Wars Rebels era finita, con gli attori chiamati a dare una nuova vita ai personaggi che il pubblico ha già conosciuto nella serie animata. Mary Elizabeth Winstead ha parlato di come sia stato complicato lavorare al personaggio di Hera Syndulla dopo il cartone.

Mentre Rosario Dawson ha parlato con toni apocalittici dello sciopero degli attori, una delle sue colleghe sul set di Ahoska si è presa del tempo per discutere, più profanamente, del suo ruolo nel nuovo prodotto destinato alla piattaforma di streaming Disney+.

In un’intervista con Entertainment Weekly, la Winstead ha raccontato le difficoltà di trasporre un personaggio animato così tanto caratterizzato e di come renderlo diverso: “Dopo aver visto cinque stagioni di Rebeles, sai che quei personaggi sono già reali. Diventa una sfida diversa entrare nei panni che sono già stati riempiti in un modo e portarli letteralmente in una dimensione diversa. Quello che amo di lei è che è una leader e una combattente estremamente forte, ma è anche così materna e accudente. Non vediamo spesso questo aspetto sullo schermo. Vediamo i generali dell’esercito come figure molto mascoline e dure. Hera ha questo aspetto ma ha anche una certa morbidezza. Vuole davvero che il suo equipaggio sia amato e accudito, e allo stesso tempo li spinge a migliorare”.

La nuova serie tv ambientata nell’universo creato da George Lucas debutterà sulla piattaforma della casa di Topolino il 23 agosto 2023, nell’attesa vi lasciamo al bellissimo trailer di Ahsoka.