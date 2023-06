Ahsoka: una nuova immagine ci mostra Natasha Liu Bordizzo come Sabine Wren

La nuova serie Disney Ahsoka debutterà su Disney+ ad agosto 2023 portando la storia dell’apprendista Jedi di nuovo sul piccolo schermo in un formato nuovo rispetto a quello animato grazie a cui l’abbiamo conosciuta. Mentre si avvicina la data di uscita della serie, una nuova immagine pubblicata da Empire anticipa l’aspetto di Sabine Wren.

Il trailer di Ahsoka ha entusiasmato i fan di Star Wars ansiosi di poter godere della nuova serie Disney in uscita nei prossimi mesi che servirà da sequel di Star Wars Rebels.

Intanto, una nuova foto pubblicata dalla rivista di cinema ci mostra Natasha Liu Bordizzo nei panni della mandaloriana Sabine Wren svelando, almeno in parte, la sua armatura. Empire ha anche avuto modo di parlare con l’attrice che ha spiegato quale sia il suo ruolo nella serie dopo la scomparsa di Ezra Bridger: “Si sente in obbligo nei suoi confronti. Quando hanno liberato Lothal le è stato riconosciuto lo status di eroe, ma lei non sente di meritarlo perché ha perso il suo amico. Si concentra solo sulla promessa di ritrovarlo”.



In una precedente intervista con ComicBook, l’attrice australiana, aveva parlato del lavoro a cui si è sottoposta per diventare Sabine Wren: “Ci sono voluti mesi e mesi e sono felice di avere avuto il tempo necessario perché sarebbe stato uno schifo arrivare in ritardo e dover fare tutto di corsa per raggiungere il livello che volevo. Quindi c’è voluto molto tempo e credo che la parte più difficile sia stata quella di rendere giustizia al personaggio, perché non volevo niente altro se non che fosse fantastica. Quindi per raggiungere a livello fisico quel livello ci vuole tempo. Se avremo una seconda stagione mi allenerò fin dal momento in cui verrà annunciata, e sarò di nuovo lì. Lo adoro”.



A proposito dei personaggi di Ahsoka e del loro impatto nell’immaginario di Star Wars vi lasciamo alle dichiarazioni di Lars Mikkelsen a proposito della reazione del pubblico al suo Thrawn di Ahsoka.