Ahsoka: un'immagine pubblicata da Empire indica dei cambiamenti al finale di Rebels

Ahsoka debutterà su Disney+ nell’agosto 2023 e vedrà Rosario Dawson nei panni dell’ex padawan Jedi Ahsoka Tano mentre cerca di ritrovare il compagno scomparso alla fine di Star Wars Rebels. Un’immagine di Ahsoka pubblicata da Empire suggerisce dei cambiamenti nel finale della serie animata di cui fungerà da sequel.

Già sappiamo che Ahsoka comincerà là dove l’ultima stagione di Star Wars Rebels è finita, con Ahsoka Tano e Sabine Wren pronte a mettersi alla ricerca dell’amico perduto.

Nell’immagine del nuovo show Disney+ si possono notare però delle incongruenze, seppur lievi, rispetto al finale della serie animata: innanzitutto gli abiti indossati da Ahsoka sembrano più oscuri e sembrerebbe mancare il grande bastone bianco che impugna in Rebels. Forse più importante, almeno dal punto di vista della trama, il fatto che Sabine Wren porti equipaggiata alla sua cintura la spada laser che era stata di Ezra.

Nello scorso maggio 2023 Dave Filoni, showrunner della serie e co-creatore di Rebels aveva parlato di Ahsoka come del seguito ideale dello show animato. Queste le parole di Filoni: “Credo sia un modo di guardare ad Ahsoka a causa dell’epilogo che ho dato a Rebels. Tutti gli indizi indicano che ci sarà un seguito”.

Siamo tutti quanti curiosi di vedere la nuova serie live action dedicata a Star Wars anche per capire come finiranno le vicende narrate in Star Wars Rebels. Nell’attesa vi lasciamo all'analisi del bellissimo trailer di Ahsoka e vi invitiamo a restare sintonizzati su Everyeye per qualsiasi novità riguardo l’universo creato da George Lucas.